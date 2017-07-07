7 июля в центре Киева ограничат движение транспорта

962 просмотра
Пятница, 7 июля 2017, 06:03

7 июля в центре Киева ориентировочно с 18:00 до 23:00 будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"7 июля ориентировочно с 18:00 до 23:00 в связи с проведением марша ко дню рождения Мирослава Мыслы (в соответствии с обращением ВО "Свобода") будет выполняться приостановление или частичное ограничение движения транспорта по улицам, по которым пролегает маршрут мероприятия, а именно: от Арсенальной площади - ул. Грушевского - Крепостным переулком - ул. Институтской - ул. Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) - Владимирским спуском - ул. Сагайдачного - до Контрактовой площади", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможны временные изменения в работе автобусов № 24, № 62, № 114.

Водителей просят воздержаться от поездок по указанным улицам.

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Содержание ртути в воздухе над "Радикалом" превышает норму в 30 раз 6 июля 2017, 14:35
Холодное лето 2017-го. Почему у киевлян забрали горячую воду и что будет через год 6 июля 2017, 11:53
В Киеве зарегистрировано более 170 тысяч переселенцев 5 июля 2017, 13:42
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: 25 обстрелов, один военный ВСУ погиб
Трамп и Меркель обсудили реализацию Минских соглашений
СМИ: Рекламу в "Борисполе" отдали фирме, связанной с Березенко и Кононенко
Госспецсвязи предупреждает о вероятности повторной кибератаки
Все новости
Конфликт

Как конфликт в Могилянке сдвинул проблему насилия в вузах

Фестивальная история

Atlas Weekend в Instagram