Розенблат о "фильме НАБУ": Это провокация

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Пятница, 7 июля 2017, 11:33

Депутат БПП Борислав Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами для подтверждения представление на снятие неприкосновенности.

Об этом нардеп сказал на заседании регламентного комитета в пятницу после выступления генпрокурора.

Он сказал, что показано видео – хороший "художественный фильм".

"Это провокация. И я уже подал соответствующее заявление в ГПУ относительно некоторых работников правоохранительных органов, которые умышленно провоцировали меня на получение взятки", – заявил Розенблат.

Он также убежден, что все дело против него – это месть за его "многолетнюю войну с янтарной мафией".

Кроме того, Розенблат в своем выступлении заверил, что обвинения его в сговоре с другим депутатом не соответствуют действительности.

"Я никогда не вступал ни в какой сговор с народным депутатом Максимом Поляковым или его помощниками", – заявил депутат.

Розенблат также заявил, что представление ГПУ на его задержание или арест безосновательны, потому что он никуда не собирается сбегать из страны.

Роман Романюк, УП

Темы: Верховная Рада неприкосновенность Генпрокуратура
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