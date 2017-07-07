Розенблат о "фильме НАБУ": Это провокация

Депутат БПП Борислав Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами для подтверждения представление на снятие неприкосновенности.



Об этом нардеп сказал на заседании регламентного комитета в пятницу после выступления генпрокурора.



Он сказал, что показано видео – хороший "художественный фильм".



"Это провокация. И я уже подал соответствующее заявление в ГПУ относительно некоторых работников правоохранительных органов, которые умышленно провоцировали меня на получение взятки", – заявил Розенблат.



Он также убежден, что все дело против него – это месть за его "многолетнюю войну с янтарной мафией".



Кроме того, Розенблат в своем выступлении заверил, что обвинения его в сговоре с другим депутатом не соответствуют действительности.



"Я никогда не вступал ни в какой сговор с народным депутатом Максимом Поляковым или его помощниками", – заявил депутат.



Розенблат также заявил, что представление ГПУ на его задержание или арест безосновательны, потому что он никуда не собирается сбегать из страны.



Роман Романюк, УП