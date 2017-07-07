Розенблат о "фильме НАБУ": Это провокация
Депутат БПП Борислав Розенблат назвал провокацией обвинения и оперативное видео, продемонстрированное прокурорами для подтверждения представление на снятие неприкосновенности.
Об этом нардеп сказал на заседании регламентного комитета в пятницу после выступления генпрокурора.
Он сказал, что показано видео – хороший "художественный фильм".
"Это провокация. И я уже подал соответствующее заявление в ГПУ относительно некоторых работников правоохранительных органов, которые умышленно провоцировали меня на получение взятки", – заявил Розенблат.
Он также убежден, что все дело против него – это месть за его "многолетнюю войну с янтарной мафией".
Кроме того, Розенблат в своем выступлении заверил, что обвинения его в сговоре с другим депутатом не соответствуют действительности.
"Я никогда не вступал ни в какой сговор с народным депутатом Максимом Поляковым или его помощниками", – заявил депутат.
Розенблат также заявил, что представление ГПУ на его задержание или арест безосновательны, потому что он никуда не собирается сбегать из страны.
Роман Романюк, УП
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