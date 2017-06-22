Розенблату грозит до 12 лет тюрьмы – текст представления

Статья, по которой народного депутата от БПП Борислава Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

Об этом говорится в представлении САП в Верховную Раду с просьбой дать разрешение на задержание нардепа, текстом которого располагает "Украинская правда".

Согласно документу, Розенблат обвиняется в том, что получил взятку в размере 200 тысяч долларов от человека по фамилии Сивоконь К.С. для себя и еще трех человек. За эти деньги он должен был повлиять на решения должностных лиц Госслужбы геологии и недр и местных властей о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

ГПУ говорит, что собрала 31 доказательство, которое подтверждает коррупционную деятельность депутата.

"Собранные по Розенблату Б.С. доказательства дают достаточно оснований подозревать его в совершении особо тяжкого уголовного преступления, за которое законом предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - говорится в представлении.

Среди наиболее интересных доказательств, собранных следствием, аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с другими участниками преступной схемы. На нескольких записях речь идет о подписании законопроектов 5436 и 5437. Как известно, эти законодательные инициативы предлагают внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Также доказательствами служат несколько протоколов, удостоверяющих получение Розенблатом взяток при пособничестве неких Ярощука Б.В. и Адобаша В.В.

Учитывая вышесказанное Специализированная антикоррупционная прокуратура при поддержке Генеральной прокуратуры просит Верховную Раду предоставить разрешение на задержание депутата и предупреждает, что в отношении Розенблата в дальнейшем может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

"У органа досудебного расследования есть основания полагать, что возможно бегство народного депутата Украины Розенблата Б.С. с целью уклонения от уголовной ответственности", - говорится в документе.

Под текстом представления стоят подписи главы САП Назара Холодницкого и генпрокурора Юрия Луценко.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

Сами нардепы отрицают свою причастность к преступлению.

Евгений Кизилов, УП