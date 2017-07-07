Розенблат про "фільм НАБУ": Це провокація

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П'ятниця, 7 липня 2017, 11:33

Депутат БПП Борислав Розенблат назвав провокацією звинувачення і оперативне відео, продемонстроване прокурорами для підтвердження подання на зняття недоторканності.

Про це нардеп сказав на засіданні регламентного комітету у п’ятницю після виступу генпрокурора.

Він сказав, що показане відео – хороший "художній фільм".

"Це провокація. І я уже подав відповідну заяву у ГПУ щодо деяких працівників правоохоронних органів, які умисно провокували мене на отримання хабара", – заявив Розенблат.

Він також переконаний, що уся справа проти нього – це помста за його "багаторічну війну з бурштиновою мафією".

Крім того, Розенблат у своєму виступі запевнив, що звинувачення його у змові з іншим депутатом не відповідають дійсності.

"Я ніколи не вступав ні у яку змову з народним депутатом Максимом Поляковим чи його помічниками", – заявив депутат.

Розенблат також заявив, що подання ГПУ щодо його затримання чи арешту безпідставні, бо він нікуди не збирається утікати з країни.

Роман Романюк, УП

Теми: Верховна Рада недоторканність Генпрокуратура
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