В Николаеве депутат сломал руку коллеге из-за СМИ в зале

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Пятница, 7 июля 2017, 13:28

Перед началом 20 сессии Николаевского райсовета Николаевской области между депутатами Сергеем Протченко от Радикальной партии и Русланом Неродой от БПП произошел конфликт и драка.

Об этом сообщил корреспондент НикВестей из сессионного зала 7 июля.

Руслан Нерода обратился в больницу: по его словам, у него сломана рука.

Руслан Нерода
Руслан Нерода
НикВести

На вопрос о том, будет ли Нерода обращаться в полицию, он ответил: "Думаю, да".

Конфликт начался с того, что Сергей Протченко возмутился присутствием в зале оператора районного издания "Влада громадам". Он попытался убрать камеру, в этот момент за журналиста заступился депутат Руслан Нерода – завязалась драка. 

Депутатов разняли присутствующие в зале депутаты. 

Глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева завела пострадавшего в свой кабинет. В заседании после инцидента Нерода не участвовал.

Протченко в ходе сессии продолжил возмущаться присутствием прессы в зале. Он угрожал "принять меры", если его упомянут в публикациях или "хоть одно фото появится в интернете".

Сергей Протчено
Сергей Протчено
Николаевские известия

Месяц назад, 8 июня, в Николаевском облсовете на заседании бюджетной комиссии глава фракции "Оппозиционного блока" Владимир Фроленко потребовал от Федора Барны, который вышел из фракции БПП, "закрыть рот" – позже в кулуарах они подрались. Барна заявлял, Фроленко спровоцировал конфликт, чтобы "натравить" на него боксера.

После драки глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко потребовала от ее участников сложить полномочия.

Темы: Николаев
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