У Немецкого посольства в Киеве задерживают группу провокаторов

В центре Киева задерживают группу лиц, планировавших провокации.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блищик.

"Происходит задержание группы лиц - 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации в одном из дипломатических учреждений", - сказала она.

Она не уточнила, под каким посольством планировались провокации.

В пресс-службе СБУ эту инфомарию "Украинской правде" подтвердили.

Согласно информации "Украинской правды" операция проводится совместно с работниками СБУ.





Согласно фото и видео, задержание происходит на улице Богдана Хмельницкого, неподалеку от Немецкого посольства. Также в двух кварталах расположено посольство Польши.

Украинская правда