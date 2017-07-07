У Немецкого посольства в Киеве задерживают группу провокаторов

5184 просмотра
Пятница, 7 июля 2017, 15:19

В центре Киева задерживают группу лиц, планировавших провокации.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блищик.

"Происходит задержание группы лиц - 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации в одном из дипломатических учреждений", - сказала она.

Она не уточнила, под каким посольством планировались провокации.

В пресс-службе СБУ эту инфомарию "Украинской правде" подтвердили.

 
 
 

Согласно информации "Украинской правды" операция проводится совместно с работниками СБУ.


 
Согласно фото и видео, задержание происходит на улице Богдана Хмельницкого, неподалеку от Немецкого посольства. Также в двух кварталах расположено посольство Польши.

Украинская правда

Темы: полиция Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Военному, ранившему журналиста в Кривом Роге, грозит до 7 лет 7 июля 2017, 11:15
В Мариуполе будут дежурить усиленные наряды полиции 7 июля 2017, 04:41
Полиция открыла дело из-за ранения журналиста в Кривом Роге 7 июля 2017, 01:46
powered by lun.ua
Главные новости
В ОБСЕ приняли резолюцию о восстановлении целостности Украины
В центре оккупированного Луганска прогремел взрыв – сайт боевиков
США назначили переговорщика с Россией по Украине
Комитет дал добро на арест Розенблата
Все новости
История

Самый молодой боевой офицер-украинец мировой войны. Поручик Осип Яримович

Музыка июля

Лучшие концерты месяца