Взрывы в Луганске: сообщается о гибели "народной милиционерши"

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Пятница, 7 июля 2017, 17:27

Сепаратистские СМИ заявляют, что в результате взрыва в центре оккупированного Луганска погибла "полковник народной милиции ЛНР", еще пять человек ранены.

Об этом говорится в сообщении сайта "Луганский инфоцентр".

"В результате теракта погибла капитан медицинской службы Народной милиции ЛНР, пять человек пострадали, в том числе мирные граждане", - сказано в сообщении со ссылкой на представителя "народной милиции ЛНР".

В то же время российское информагентство ТАСС пишет, что в пятницу в Луганске произошел еще один взрыв, он прогремел в районе площади Героев Великой Отечественной войны.

"Данных о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.

По информации ТАСС, взрыв был большей мощности, чем первый, который произошел за час до него.

"Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие народной милиции ЛНР расширяют зону оцепления. На место прибывают машины скорой помощи и пожарные расчеты, а также взрывотехники", - пишет издание.

 
 
 

Как ранее сообщали сепаратистские СМИ, в пятницу, около 15:30, в центре оккупированного боевиками Луганска, недалеко от площади Ленина, прогремел взрыв, ранена женщина.

Темы: Луганск чрезвычайное происшествие
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