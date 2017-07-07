Вибухи в Луганську: повідомляється про загибель "народної міліціянтки"

2556 переглядів
П'ятниця, 7 липня 2017, 17:27

Сепаратистські ЗМІ заявляють, що в результаті вибуху в центрі окупованого Луганська загинула "полковник народної міліції ЛНР", ще п'ятеро людей поранено.

Про це йдеться в повідомленні сайту "Луганський інфоцентр".

"У результаті теракту загинула капітан медичної служби Народної міліції ЛНР, п'ятеро людей постраждали, в тому числі мирні громадяни", - сказано в повідомленні із посиланням на представника "народної міліції ЛНР".

У той же час російське інформагентство ТАСС пише, що в п'ятницю в Луганську стався ще один вибух, він прогримів у районі площі Героїв Великої Вітчизняної війни.

"Даних про постраждалих поки немає", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ТАСС, вибух був більшої потужності, ніж перший, який стався за годину до нього.

"Співробітники правоохоронних органів і військовослужбовці народної міліції ЛНР розширюють зону оточення. На місце прибувають машини швидкої допомоги і пожежники, а також вибухотехніки", - пише видання.

 
 
 

Як раніше повідомляли сепаратистські та російські ЗМІ, в п'ятницю, близько 15:30, в центрі окупованого бойовиками Луганська, недалеко від площі Леніна, прогримів вибух, було поранено жінку.

Теми: Луганськ надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У центрі окупованого Луганська пролунав вибух – сайт бойовиків 7 липня 2017, 15:59
До кінця літа може з'явитися подання на Вілкула – Луценко 6 липня 2017, 16:56
Неподалік полігону бойовиків у Луганську поранений 11-річний хлопець 6 липня 2017, 10:48
powered by lun.ua
Головні новини
Вибухи в Луганську: повідомляється про загибель "народної міліціянтки"
Україні радять міжнародне розслідування убивства Шеремета
В ОБСЄ ухвалили резолюцію із закликом до РФ забиратися з Криму і Донбасу
У центрі окупованого Луганська пролунав вибух – сайт бойовиків
Усі новини
Книга

"Дорога святого Якова": Уривок із нової книги Дзвінки Матіяш

Етикет

Шорти vs опера: 10 базових правил поведінки в театрі