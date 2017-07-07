Председатель ВСУ, который хвалил "диктаторские" законы, может снова получить должность

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Пятница, 7 июля 2017, 19:51

Члены Высшей квалификационной комиссии судей 11 голосами преодолели отрицательное заключение Общественного совета добродетели в отношении председателя ВСУ Ярослава Романюка.

Об этом 7 июля сообщает Bihus.Info.

Таким образом, как отмечает издание, Романюк, который до сих пор возглавляет Верховный суд Украины, прошел в финал кадрового конкурса и может попасть в обновленный вариант этого ведомства.

Ярослав Романюк известен брифингом с приветствием "диктаторских" законов 16 января.

На собеседовании на вопрос о целесообразности проведения пресс-конференции, он ответил, что это была ошибка.

В то же время судья неоднократно высказывался против судебной реформы.

Сейчас глава старого Верховного суда ожидает общий рейтинг кандидатов. После него станет известно, станет ли он судьей нового учреждения.

Темы: суд кадры
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