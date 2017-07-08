Лидеры G20 приняли заявление о противодействии терроризму
Лидеры страны G20 на саммите в Гамбурге приняли заявление по противодействию терроризму.
Соответствующий документ опубликован сайте Еврокомиссии.
"Мы, лидеры G20, решительно осуждаем все террористические атаки во всем мире и едины и тверды в борьбе с терроризмом и его финансированием", - говорится в заявлении.
Участники саммита договорились, соблюдать международные обязательства и расширять сотрудничество. В частности речь идет о Глобальной контртеррористической стратегии ООН и обмене данными между разведывательными и правоохранительными органами стран, включая Интрепол.
Отдельно в заявлении отмечается необходимость борьбы с финансированием терроризма.
"Мы подчеркиваем нашу решимость сделать международную финансовую систему полностью враждебной к финансированию терроризма и обязуемся углублять международное сотрудничество и обмен информацией, включая работу с частным сектором, который играет критическую роль в глобальных усилиях по борьбе с финансированием терроризма", - говорится в принятом документе.
Лидеры G20 призвали к усилению мер в борьбе против финансирования террористических организаций, в частности, Игил, Аль-Каида и их аффилированных лиц.
Кроме того, подписанты договорились принимать меры для борьбы с использованием Интернета и социальных сетей в террористических целях, таких как пропаганда, финансирование и планирование террористических актов, подстрекательство к терроризму, радикализация и вербовка.
При этом в документе подчеркивается, что все меры должны приниматься при полном соблюдении прав человека.
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