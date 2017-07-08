Меркель, Макрон и Путин говорят о Минских договоренностях

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Суббота, 8 июля 2017, 10:21

В Гамбурге на полях саммита G20 в 9.30 по киевскому времени началась встреча в трехстороннем формате лидеров ФРГ, Франции и России.

Как сообщает Укринформ, канцлер Ангела Меркель и президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсуждают работу в нормандской формате и ситуацию с выполнением Минских договоренностей.

Накануне украинскую тематику обсуждали в двусторонних форматах, в частности, Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Темы: Минские соглашения Меркель Путин Франция
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