Лавров: Трамп і Путін домовилися про дипломатичний канал по Україні

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Субота, 8 липня 2017, 01:12

Президент Росії Володимир Путін і глава США Дональд Трамп домовилися створити дипломатичний канал по Україні.

Про це повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавровза підсумками першої зустрічі президентів Володимира Путіна і Дональда Трампа на полях G20, передає Інтерфакс-Україна.

"Домовлено створити канал між представником Російської Федерації і представником Сполучених Штатів для того, щоб використовувати цю можливість, можливості, які є у США для просування врегулювання на основі мінських домовленостей з урахуванням і спираючись на той потенціал, який закладений в Контактній групі і нормандському форматі", - заявив глава МЗС РФ.

Як повідомлялося, Держдеп США призначив спеціального представника по Україні. Ним став колишній посол країни в НАТО Курт Волкер.

Теми: Трамп Путін Донбас
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