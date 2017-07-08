В Мукачево по витрине магазина стреляли из гранатомета
Полиция начала уголовное производство по факту повреждения витрины в одном из магазинов Мукачево, по которой стреляли из гранатомета.
Как сообщает полиция Закарпатской области, 8 июля в 3:20 в полицию Мукачево поступило сообщение от работника частной фирмы, который сообщил о том, что слышал два выстрела.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина на улице Томаша Масарика.
В результате повреждена витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.