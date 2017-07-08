В Мукачево по витрине магазина стреляли из гранатомета

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Суббота, 8 июля 2017, 12:56

Полиция начала уголовное производство по факту повреждения витрины в одном из магазинов Мукачево, по которой стреляли из гранатомета.

Как сообщает полиция Закарпатской области, 8 июля в 3:20 в полицию Мукачево поступило сообщение от работника частной фирмы, который сообщил о том, что слышал два выстрела.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестные выстрелили из гранатомета в помещение местного магазина на улице Томаша Масарика.

 
Все фото полиции Закарпатья

В результате повреждена витрина магазина и некоторый товар, никто не пострадал.

 

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Темы: Закарпатье
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