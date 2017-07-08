Пострадавшая от взрыва в Голосеевском районе умерла

Женщина, которая пострадала в результате взрыва в жилом доме в Голосеевском районе Киева, от полученных травм скончалась в машине "скорой помощи".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

"Одна женщина, которую везли в больницу, умерла в машине скорой помощи", - сказали в пресс-службе.

В ГСЧС указали, что под завалами в настоящее время могут находиться еще люди, но их количество неизвестно, продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее спикер полиции Киева Оксана Блищик сообщила о троих пострадавших в результате взрыва, предположительно, бытового газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева.