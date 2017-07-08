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Біля метро Голосіївська вибухнув будинок, є постраждалі

Субота, 8 липня 2017, 14:11
Біля метро Голосіївська вибухнув будинок, є постраждалі

У Києві біля метро Голосіївська, поблизу готелю "Мир" у житловому будинку стався вибух.

Про це повідомляють користувачі Facebook.

За даними сторінки "Київ оперативний", попередньо, вибухнув газ.

Як видно з фото, будівля зазнала серйозних руйнувань.

Як повідомила в Facebook речниця поліції Києва Оксана Блищик, в результаті вибуху в житловому будинку в Голосіївському районі двох осіб госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Пізніше Блищик повідомила, що з-під завалів дістали жінку, її також доставлять до лікарні.

За попередньою інформацією, стався вибух побутового газу. Обвалилося перекриття між поверхами.

"На місці працюють всі рятувальні служби, слідчого-оперативна група та криміналістична лабораторія. Рятувальники проводять евакуацію та розбирають завали", - додала вона.

Катерина Тищенко, УП

Теми: Київ
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