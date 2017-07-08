Штаб: В субботу боевики стреляли 11 раз

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Суббота, 8 июля 2017, 18:41

В субботу боевики 11 раз обстреливали подразделения ВСУ, потерь среди бойцов сил АТО в результате обстрелов не было.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО по состоянию на 18:00 8 июля.

На приморском направлении зафиксировано 5 вооруженных провокаций со стороны боевиков, 4 из них совершили в районе Широкино с использованием вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В окрестностях Марьинки боевики стреляли из минометов калибра 120 мм.

В направлении Донецка боевики вели огонь по силам АТО возле Зайцево, Песков и в пригороде Авдеевки, применяя пехотное вооружение и крупнокалиберные пулеметы и БМП.

На Луганском направлении в районе Бахмутской трассы боевики стреляли вблизи Крымского из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Темы: АТО Донбасс
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