Взрыв дома в Киеве: 17 пострадавших готовы переселиться во временное жилье

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Суббота, 8 июля 2017, 20:47

17 человек, пострадавших в результате взрыва в Голосеевском районе, могут заселиться во временном жилье, которое предоставит КГГА.

Об этом сообщил первый замглавы КГГА Геннадий Плис по результатам инспекции жилья.

"По состоянию на 18:00 на отселение из дома в общежитие Подольского района на ул. Оболонская, 34, согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей, 6 человек - в раздумьях", - заявил Плис.

По данным КГГА, временное жилье оборудовано необходимой техникой, посудой, есть постель.

"Переселение возможно сразу же после того, как специалисты ГосЧС позволят людям забрать из квартир необходимые вещи", - рассказал чиновник.

 
 
фото - пресс-служба кгга

Также Плис сообщил, что на месте взрыва проводятся поисковые работы 37-летнего жителя квартиры на втором этаже.

Как известно, 8 июля в будники по адресу проспект Голосеевский, 70 произошел взрыв. По данным ГосЧС, в результате аварии погибла женщина, еще 6 человек пострадали.

Украинская правда

Темы: Киев
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