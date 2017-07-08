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Вибух у Голосіївському районі: 1 загибла, 6 постраждалих

Субота, 8 липня 2017, 15:38

Внаслідок вибуху в житловому будинку в Голосіївському районі Києва загинула жінка, ще 6 осіб постраждали.

Про це повідомила прес-служба ДСНС станом на 14:30.

"Внаслідок події постраждало 7 осіб, 3 особи від госпіталізації відмовились, інші троє з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до лікарні. Одна людина загинула, жінка 1971 року народження", - йдеться в повідомленні.

 
Фото ДСНС

Разом з тим, спікер поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки.

Пізніше голова ДСНС України Микола Чечоткін повідомив журналістам, що вибух стався в 3-поверховому будинку за адерсою: проспект Голосіївський, 70, близько 13:30 суботи.

За його словами, про причини поки нічого сказати не можна.

Голова ДСНС повідомив, що на місці події працює близько 100 чоловік особового складу служби, робота буде відбуватися в цілодобовому режимі.

Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом у будинку зареєстровано 64 мешканці.

Раніше речник поліції Києва Оксана Блищик повідомила про трьох постраждалих в результаті вибуху, імовірно, побутового газу в житловому будинку в Голосіївському районі Києва.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київнадзвичайна подія
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