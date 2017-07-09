В Чечне назвали ложью информацию "Новой газете" о массовом расстреле

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Воскресенье, 9 июля 2017, 14:33

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров счел ложью публикацию "Новой газеты" о казни 27 человек в ночь на 26 января в Грозном.

Об этом Умаров сообщил "Дождю".

"Я абсолютно уверен в том, что это не подкрепленная никакими доводами, источниками и доказательствами ложь, которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску. Я всегда об этом говорил и повторяю в очередной раз", — заявил Умаров.

По его мнению, журналист "Новой газеты" Елена Милашина — автор публикации о казни 27 человек в Грозном — пытается развивать "гейскую тему", которая "давным-давно позабыта".

Умаров также отметил, что рассматривает материал в "Новой газете" как "очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики".

Как сообщалось, "Новая газета" в воскресенье опубликовала расследование, в котором говорится, что в ночь на 26 января этого года в Грозном (Чечня, РФ), вероятно, были расстреляны от 27 до 56 жителей Чечни.

В начале апреля этого года "Новая газета" опубликовала серию статей о преследовании геев в Чечне, после чего начала получать угрозы. Власти Чечни назвали публикации издания клеветой.

19 апреля в редакцию российской "Новой газеты" поступил конверт из Грозногона имя руководства газеты, внутри которого обнаружили белый порошок неизвестного происхождения.

Темы: Чечня Росcия СМИ
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