"Новая газета": за ночь в Грозном расстреляли десятки жителей

В ночь на 26 января этого года в Грозном (Чечня, РФ), вероятно, были расстреляны от 27 до 56 жителей Чечни.

Об этом говорится в расследовании "Новой газеты", опубликованном в воскресенье.

Издание публикует персональные данные 27 предполагаемых убитых.

"Хотя, по нашим сведениям, речь вообще может идти о 56 жителях Чечни. Все эти люди были задержаны в разное время (нам удалось установить даты задержания тринадцати задержанных — 9, 10, 21, 24 января). Однако дата смерти, по нашей информации, у всех этих людей — одна. Ночь с 25 на 26 января", - пишет газета.

В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который возглавляет полковник полиции Аслан Ирасханов.

"По имеющейся у нас информации, задержанных в эту ночь расстреляли и развезли по различным кладбищам, в том числе христианским, и закопали в наспех вырытых могилах", - пишет "Новая газета", отмечая, что некоторые места захоронений ей известны.

Информацию о массовом расстреле задержанных изданию подтвердили два источника – в следственном управлении Следственного комитета по Чечне и в администрации главы Чечни.

В то же время, газета отмечает, что не может утверждать факт беспрецедентной внесудебной казни.

"Но мы можем настаивать на возбуждении уголовного дела, в рамках которого проверить эти факты не так уж и сложно. Во-первых, мы дали Следственному комитету России больше чем достаточно фактов о личных данных жертв. Во-вторых, эксгумация и посмертное судебно-медицинское исследование трупов вполне способно выявить следы пулевых ранений — они остаются на костных останках навсегда. Установить личности предполагаемых убитых тоже легко — для этого у родственников жертв надо забрать образцы ДНК для проведения сравнительного анализа", - пишет издание.

Как известно, в начале апреля этого года "Новая газета" опубликовала серию статей о преследовании геев в Чечне, после чего начала получать угрозы. Власти Чечни назвали публикации издания клеветой.

19 апреля в редакцию российской "Новой газеты" поступил конверт из Грозного на имя руководства газеты, внутри которого обнаружили белый порошок неизвестного происхождения.

