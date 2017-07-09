Порошенко: Крым постоянно есть в повестке дня США

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Воскресенье, 9 июля 2017, 16:06

Президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи в Киеве 9 июля обсудили вопрос Крыма.

Об этом Порошенко сообщил на совместном брифинге после встречи.

"Сегодня в повестке дня был и вопрос Крыма. ... И наши американские партнеры, госсекретарь США заверили меня, что Крым постоянно есть в повестке дня, и вопрос обеспечения территориальной целостности и прекращения незаконной аннексии Крыма является твердым условием для снятия санкций с РФ", - отметил Порошенко.

Он добавил, что вопрос санкций в отношении РФ также обсуждался. 

"Мы получили заверения, что пока не будет выполнен "Минск" и не будет освобождена украинская территория, о снятии санкций речи идти не будет", - добавил президент.

Украинская правда

Темы: Крым США аннексия
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