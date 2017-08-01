Трамп-младший солгал о цели встречи с Весельницькою по настоянию отца

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Вторник, 1 августа 2017, 04:20

Президент США Дональд Трамп лично диктовал старшему сыну заявление о цели встречи с российским адвокатом Натальей Весельницькою, которая состоялась в июне 2016 года.

Об этом пишет The Washington Post.

После того, как СМИ сообщили о встрече Трампа-младшего, зятя президента США Джареда Кушнера и, на тот момент, главы избирательного штаба Пола Манафорта с российским адвокатом Натальей Весельницкой, советники президента обсуждали варианты ответа по этому поводу для СМИ.

Стратегия, которую согласовали советники, предусматривала выступление Трампа-младшего с заявлением с правдивыми данными на тот случай, если в СМИ появится полная информация о той встрече, пишет издание.

"Трамп лично продиктовал заявление, в котором Трамп-младший сообщил, что он и российский адвокат "прежде всего обсудили программу об усыновлении российских детей" во время встречи в июне 2016 года", - пишет издание, ссылаясь на людей, знакомых с дискуссией.

В заявлении, подчеркивалось, что тема встречи не касалась избирательной кампании. Однако впоследствии Трамп-младший признал, что согласился на встречу после получения письма, в котором ему обещали предоставить компромат на Хиллари Клинтон.

"Это было... ненужно", - сказал, комментируя вмешательство Трампа в заявление сына, один из советников президента.

"Теперь кто-то может утверждать, что он пытался ввести в заблуждение. Кто-то может утверждать, что президент не хочет, чтобы вы говорили всю правду", - добавил он.

Советники Трампа сообщили The Washington Post, что он сам себе адвокат, стратег и публицист и часто пренебрегает рекомендациями профессионалов, которых нанял.

"Он не считает, что он находится под судебной угрозой, и он действительно видит это как политическую проблему, которую собирается решить самостоятельно", - сообщил один из советников.

Напомним, комитет по разведке Сената США расследует вмешательство России в избирательную кампанию 2016 года. 24 июля во время слушаний в сенате зять президента США Дональда Трампа и старший советник Белого дома Джаред Кушнер публично отрицал, что во время выборов вступал в сговор с Россией.

Темы: Трамп Росcия
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