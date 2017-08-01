Полиция поймала налетчика, расстрелявшего бизнесмена в Ивано-Франковске

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Вторник, 1 августа 2017, 11:22

Полицейские совместно с бойцами СБУ задержали мужчину, который подозревается в расстреле 31 июля предпринимателя в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает в Facebook заведующий сектором коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

"Раскрыли место пребывания и задержали, совместно с нарядом патрульных, на улице села Чукаловка подозреваемого в покушении на убийство предпринимателя", - написала она.

По словам пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, операцию по задержанию подозреваемого проводила уголовная полиция Прикарпатья совместно с патрульными и работниками СБУ.

"Быстро вчера (31 июля - ред.) поздно вечером по горячим следам раскрыли покушение на убийство предпринимателя Г. в Ивано-Франковске, задержав подозреваемого стрелка", - пишет он в Facebook.

Шевченко рассказал, что задержанным оказался ранее судимый гражданин Д. У него изъят пистолет Макарова с уничтоженными номерами.

Как сообщалось, 31 июля, около 13:00, на одной из центральных улиц Ивано-Франковска расстреляли автомобиль Audi. Его водителя госпитализировали с ранениями. Нападавший сбежал.

Позже выяснилось, что пострадавший - местный предприниматель Игорь Гербин, а напал на него некий Михаил Дерещук, известный под прозвищем "Дыра". Известно, что в 2015 году он баллотировался в Ивано-Франковский городской совет.

Украинская правда

Темы: Ивано-Франковск чрезвычайное происшествие криминал полиция
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