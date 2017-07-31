В центре Ивано-Франковска обстреляли автомобиль, ранен водитель
Понедельник, 31 июля 2017, 15:02
В понедельник, около 13:00, на одной из центральных улиц Ивано-Франковска расстреляли автомобиль Audi. Его водителя госпитализировали с ранениями.
Об этом "Укринформу" сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак.
По его словам, полиция уже установила личность подозреваемого.
"Подозреваемый в расстреле автомобиля установлен. Он выпустил шесть пуль в водителя другого автомобиля. Сейчас принимаются меры, чтобы задержать подозреваемого", - сообщил Гурак.
Он добавил, что нападающий бросил свой автомобиль в километре от места происшествия и убежал.