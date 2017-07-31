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Расстрел авто в Ивано-Франковске: появились подробности нападения

Понедельник, 31 июля 2017, 16:37

За рулем авто, которое в понедельник обстреляли в Ивано-Франковске, находился местный предприниматель Игорь Гербин, также известный под прозвищем "Червонец".

Об этом сообщают местные СМИ.

Как узнало в полиции издание "Фірка", стрелка зафиксировали камеры наблюдения. Злоумышленником оказался Михаил Дерещук, известный под прозвищем "Дыра". Он в 2015 баллотировался в Ивано-Франковский городской совет.

Заместитель начальника управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Игорь Бабюк рассказал, что выстрелы были осуществлены когда предприниматель садился в автомобиль по улице Шеремета, где находится его магазин. Водитель получил ранения в туловище и предплечье, сейчас его оперируют в областной клинической больнице. На месте происшествия нашли 7 гильз (ранее сообщалось о 6 выстрелах), их отправили на экспертизу.

"Предварительно нами уже установлен автомобиль, на котором был преступник, обеспечена его охрана. Сейчас будем осматривать место происшествия и расположения этого автомобиля. Возможно, там будут вещественные доказательства и оружие", - сказал он.

По словам Бабюка, сейчас по факту этого события открывается уголовное производство. Предварительно, это покушение на умышленное убийство.

Он также сообщил, что нападавший подъехал на машине с иностранной регистрацией в автомобилю пострадавшего. Когда Гербин садился в "Ауди", стрелок сделал несколько выстрелов в упор, после этого сел в свою машину и поехал в район Бельведерской-Мазепы. Полиция еще ищет нападающего.

Также известно, что это уже не первое нападение на предпринимателя.

Как сообщает ивано-франковское издание "Галка" со ссылкой на очевидцев происшествия, по машине мужчины стреляли в упор возле магазина "Ткани".

Как сообщалось, в понедельник, около 13:00, на одной из центральных улиц Ивано-Франковска расстреляли автомобиль Audi. Его водителя госпитализировали с ранениями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-Франковскчрезвычайное происшествие
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