ЗСТ с Канадой: из-за перевода соглашение содержит ошибочные пошлины

Украинская версия соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой содержит ошибку перевода, которая способна ввести в заблуждение импортеров канадских товаров в Украину.

Эту информацию "Европейской правде" сообщили игроки рынка, ее подтверждает официальный текст соглашения в базах украинского и канадского законодательства.

Так, в официальном тексте соглашения, который прошел юридическую вычитку и был ратифицирован парламентом, содержится приложение под названием "Тарифный график Канады", который, судя по его тексту, регулирует пошлины на канадские товары. В этом документе перечислены "переходные категории, (что) применяются для отмены и снижения ввозных пошлин для товаров происхождением из Канады".

В то же время английская и французская версии этого же документа содержат такую ​​же таблицу, но противоположное пояснение к ней: там перечислены правила отмены и снижения пошлин для украинских товаров, импортируемых Канадой.

Другие пункты и документы соглашения подтверждают предположение о том, что речь идет о технической ошибке при переводе документа на украинский язык.

Эта ошибка не создает неопределенности для украинской таможни, применяющей соглашение о ЗСТ с Канадой. В ст.7 приложения 2-В соглашения определены аутентичные тексты тарифных графиков для украинской и канадской стороны, и она содержит ссылки на корректные документы. В то же время украинских импортеров могут ввезти в заблуждение неправильные тарифные ставки, которые стали частью украинского законодательства.

Поскольку соглашение уже ратифицировано, внесение изменений в его текст представляет затруднения.

"Если бы чиновники заботились о людях, то хотя бы сделали какое-то разъяснение по этому поводу. Потому что теоретически из-за такой ​​небрежности кто-то может попасть на большие деньги", - прокомментировал для "Европейской правды" данную коллизию Ярослав Снигур, партнер адвокатского объединения "Гесторс".