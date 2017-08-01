Преемника "Моторолы" "Воху" будут судить заочно

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Вторник, 1 августа 2017, 14:15

Бывшего сообщника "Моторолы", а нынче – командира разведывательного батальона "Спарта" террористической организации "ДНР" с позывным "Воха" будут судить заочно.

Как сообщает прокуратура Донецкой области, специальное досудебное расследование по этому главарю боевиков завершено.

31 июля обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в террористической организации) направили в суд. Поскольку фигурант находится на неподконтрольной Киеву территории, его будут судить заочно. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Прокуратура настоящего имени боевика не называет, но после смерти россиянина Арсена Павлова-"Моторолы" 16 октября 2016, батальон "Спарта" возглавил Владимир Жога – "Воха" (1993 г.р.).

"Воха"
прокуратура

По данным следствия, 24-летний уроженец Донецка в апреля 2014 года добровольно вступил в силовое подразделение "ДНР", которое дислоцировалось на территории Славянска и Славянского района. После создания в августе батальона "Спарта" он вступил в него, выбрав позывной "Воха" и став заместителем командира батальона.

 
"Воха" и "Моторола"

С августа 2014-го по октябрь 2016 года обвиняемый, совместно с Павловым, руководил "Спартой", а также участвовал в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в АТО в районе Донецка и аэропорта, Углегорска, Шахтерска, Снежного, Иловайска, Дебальцево, Песков и Широкино.

В октябре 2016 года, после гибели "Моторолы", "Воха" занял должность командира батальона "Спарта", в состав которого входит около 300 человек.

Темы: Донбасс терроризм сепаратизм прокуратура Донецкая область
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