В Донецке погиб боевик "Моторола"

Российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщило о гибели одного из командиров "ДНР" Арсена Павлова с позывным "Моторола".

Информация об этом появилась поздно вечером 16 октября.

"По предварительным данным в лифте дома, где проживал Павлов, сработало самодельное взрывное устройство", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что боевик "предварительно находился в этот момент в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью".

По словам источника, в покушении подозревается украинская диверсионно-разведывательная группа. В "ДНР" объявили план по поимке подозреваемых в предполагаемом убийстве боевика.

Также "Интерфакс" ссылается на источники в "Минобороны "ДНР", где подтвердили гибель Павлова ("Моторолы").

"По предварительным данным, "Моторола" погиб в результате террористической работы украинской ДРГ. При возвращении домой, в лифте сработало дистанционное взрывное устройство", - заявили в "ДНР".

Как известно, информация о покушениях на Моторолу и его ранениях или даже смерти появлялась и ранее. Летом 2016 года главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что одни из взрывов в Донецке был покушением на Моторолу.

На оккупированном Донбассе "Моторола" возглавлял незаконное вооруженное формирование "Батальон Спарта". Также он заявлял, что "расстрелял 15 пленных" солдат украинских вооруженных сил. Amnesty International призвала расследовать казни, в которых признался Моторола.

В 2015 году Украина обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении россиянина в розыск, однако Интерпол отказал. Как указывают свидетели, Арсен Павлов может быть причастен к убийству пленного защитника донецкого аэропорта Игоря Брановицкого.

Также Моторола внесен в список санкций Европейского союза.

Это не первый случай гибели или покушения на представителей ОРДЛО: 6 августа прогремел взрыв у машины Игоря Плотницкого, лидер "ЛНР" был госпитализирован, сообщалось о его гибели, позже выяснилось, что он жив.

В сентябре боевики "ЛНР" заявили, что "советник главы ЛНР", бывший "председатель Совмина ЛНР" Геннадий Ципкалов, задержанный по делу о попытке переворота в "Республике", покончил с собой.

В начале октября глава "парламента ЛНР" Алексей Карякин обвинил главаря "ЛНР" Плотницкого в проведении чисток в ОРЛО: "Официальная версия (гибели Цыплакова) неверна. Ципкалов был убит личной охраной Плотницкого", заявил Карякин.

"Сейчас в Луганске чистят всех, кто имел отношение к становлению республики", - заявил Карякин.

Также сообщалось, что на оккупированных территориях обостряется конфликт между главарем "ЛНР" Плотницким и "председателем совета министров ЛНР" Сергеем Козловым.

В декабре 2015 года в "ЛНР" заявили о гибели "командира полка Народной милиции" Павла Дремова. Заказчиком убийства главаря "народной милиции" ЛНР "Павла Дремова мог быть его заместитель.

19 сентября 2016 года российские СМИ сообщили о стрельбе в ресторане в подмосковном поселке Горки-2, в результате которой был убит 40-летний гражданин Украины Евгений Жилин - основатель и лидер пророссийской организации "Оплот", которая воюет в зоне АТО против украинских войск. Жилин также участвовал в сепаратистских акциях на востоке Украины в начале российской агрессии в 2014 году и впоследствии бежал в РФ.

По версии Следственного комитета России, Жилин стал жертвой конкурентной борьбы за распределение денежных потоков, полученных от продажи донбасского угля как в Украине, так и в России.