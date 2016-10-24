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Боевики выбрали замену "Мотороле"

Понедельник, 24 октября 2016, 08:46

Бандформирование ОРДО "Спарта" после ликвидации его главаря Арсения Павлова "Моторолы" возглавил Владимир Жога с позывным "Воха".

В сети уже появились видеозаписи с "первым заместителем" батальона боевиков ОРДО "Спарта", возглавившим бандформирование, передает Униан.

По словам 23-летнего "Вохи", у него была договоренность с "Моторолой" о том, что тот при необходимости заменит на посту главаря "Спарты".

Жога заявил, что "руководство" назначило его командиром батальона боевиков фактически сразу после уничтожения "Моторолы".

 
Жога и "Моторола"
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В отличие от "моторолы", который приехал из России воевать в Украине, Жога – местный. Судя по его профилю в социальных сетях, Жога родом из Донецкой области. В сети указан Донецк. Там же выложены его многочисленные фотографии из еще довоенной жизни.

 
 

Также в сети есть его фото, сделанные уже во время АТО. По ним видно, что Жога воевал в районе Широкино возле побережья Азовского моря. Кроме того, похоже, что он также атаковал сили АТО в ДАПе.

Напомним, одного из главарей боевиков ОРДО Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Донбасс
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