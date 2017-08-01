ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу

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Вторник, 1 августа 2017, 17:14

Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского по инциденту, который произошел между ним и Вячеславом Химикусом.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Пашинский.

"Я получил постановление следователя о закрытии уголовного дела", - сказал Пашинский.

Кроме того, он пообещал впоследствии опубликовать копию постановления.

В свою очередь адвокат Химикуса Марина Паринова сказала УП, что ей неизвестна суть постановления, однако подтвердила, что следователь сообщил ей, что направил документ по почте защитникам.

Паринова также добавила, что защита Химикуса будет обжаловать решение следователя.

Как известно, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.

Депутат заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

Олег Твердь, для УП, Оксана Коваленко, УП

Темы: Пашинский
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