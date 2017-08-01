Данилюк подаст жалобу на судью, который разрешил его проверить

Министр финансов Александр Данилюк собирается подать жалобу на судью, который поручил Государственной фискальной службе проверить его.

Об этом Данилюк сообщил в своем Facebook.

Как утверждает министр, Генпрокуратура превысила полномочия, когда обратилась в суд с ходатайством назначить проверку.

"Следовательно судья принимал решение на основании незаконного представления прокурора. Об этом не могли не знать представители ГПУ и следственный судья, который выносил решение. Это указывает или на некомпетентность, или на сознательное нарушение Печерским районным судом Киева законодательства", - заявляет Данилюк.

"В ближайшее время также собираюсь подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерных действий должностных лиц", - добавил министр.

Кроме того, Данилюк утверждаю, что ДФС не может осуществлять проверок за период с 1998 по 2016 годы, поскольку это нарушает нормы Налогового кодекса ограничения на срок проведения налоговых проверок.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

18 июля Печерский райсуд Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Александра Данилюка.

31 июля министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Украинская правда