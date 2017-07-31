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Данилюк заявил, что из-за подозрения ГПУ отпуск не будет прерывать

Понедельник, 31 июля 2017, 20:11

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что подозрения ГПУ по неуплате налогов или других официальных документов не получал.

Об этом он написал на Facebook в понедельник вечером.

"Сегодня мой первый день отпуска. Наконец вырвался, чтобы провести время с семьей. И сегодня узнаю из прессы, что Генеральная прокуратура Украины меня якобы в чем-то подозревает", - отметил министр.

Комментируя информацию о том, что ГПУ подозревает его в уклонении от уплаты налогов, Данилюк выразил надежду, что дело не является политически мотивированным и не является местью "за то, что было сделано, чтобы перекрыть коррупционные схемы, исключить хищения бюджета и неэффективное использование государственных средств ".

"Ни подозрения или каких-либо других официальных документов от ГПУ или других органов я не получал и о своем якобы уклонении от уплаты налогов узнал из прессы. Оказывается, что уже есть решение суда о проверке налоговой. Инновационным считаю информирование о проведении проверки через прессу", - написал чиновник.

Данилюк также выразил сомнение в компетенции и мотивации людей, "которые построили целою дело (...), оценивая исключительно период работы на госслужбе (2010-2014 гг.), и не учитывая период работы в частном секторе, в частности, многолетнюю работу на ведущих должностях в различных компаниях за рубежом".

Он отметил, что уплатил все налоги с заработанных средств.

"О фактах - дом купили летом 2010 года, когда я еще работал в Лондоне. Для семьи было важно обязательно иметь "точку опоры" в Украине, поэтому купили в Борисполе, чтобы было проще сочетать международную работу, но не отрываться от Украины. Автомобиль выпуска 2008 года купил в 2011 году - и по сей день на нем передвигаюсь - я понимаю, что для многих силовиков это звучит как оскорбление", - пояснил он.

"Отпуск прерывать из-за этого инцидента не собираюсь. Работа в Министерстве, когда каждый день сталкиваешься с колоссальным сопротивлением системы, истощает. Впереди очень активный сентябрь и очень много работы. Для этого потребуются силы", - добавил министр.

Как сообщалось, часть депутатов комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР требует от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить министра финансов Александра Данилюка.

Напомним, что Верховная Рада назначила Данилюка министром финансов в апреле 2016. Тогда он занимал пост заместителя главы Администрации президента.

Украинская правда

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Темы: Александр ДанилюкГенпрокуратура
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