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ГПУ подозревает министра Данилюка в уклонении от уплаты налогов

Понедельник, 31 июля 2017, 13:41
ГПУ подозревает министра Данилюка в уклонении от уплаты налогов

Генеральная прокуратура подозревает министра финансов Александра Данилюка в уклонении от уплаты налогов.

Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева от 18 июля, передают "Українські новини".

Суд поручил сотрудникам Государственной фискальной службы провести проверку министра финансов на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства за период с 1998 до 2016 года.

Генеральная прокуратура подозревает чиновника в нарушении ч. 1 ст.212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов и сборов).

Соответствующее уголовное производство зарегистрировано 4 июля 2017 года.

По данным ГПУ, Данилюк, возглавляя в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн гривен, а также автомобиль БМВ Х5.

Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. гривен на счет в Укрсоцбанке.

Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. гривен.

Как сообщалось, часть депутатов комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР требует от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить министра финансов Александра Данилюка.

Напомним, что Верховная Рада назначила Данилюка министром финансов в апреле 2016. Тогда он занимал пост заместителя главы Администрации президента.

Темы: ГенпрокуратураАлександр ДанилюкМинфинналоги
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