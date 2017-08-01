Прокуратура ФРГ расследует нарушения экс-депутатом "крымских санкций" ЕС

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Вторник, 1 августа 2017, 20:29

В Германии начато расследование в отношении экс-депутата Йорга Таусса в связи с организацией групповой поездки в Крым.

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Ездить в Крым не стоит, а организовывать групповые поездки – преступно. Немецкий экс-депутат Таусс проверил на себе. Важный прецедент для судопроизводства ФРГ и всего ЕС. Есть решение ЕС и санкции. Они работают. А кто будет нарушать - будет отвечать перед законом", - написал глава МИД в своем Twitter.

По данным SWR, прокуратура немецкого города Карлсруэ начала расследование против Йорга Таусса, бывшего депутата Бундестага от Социал-демократической партии в связи с нарушением им "крымских санкций" ЕС.

Расследование было начато по февральскому запросу министерства экономики Германии. Как сообщает издание Handelsblatt, по некоторым данным, расследование ведется в отношении нескольких ответственных.

Таусс является главой организации West-Ost-Gesellschaft (WOG) в Баден-Вюртемберге, которая ранее организовала групповую поездку на аннексированный Россией полуострова вопреки "крымским санкциям" ЕС.

Таусс обвинения отвергает и утверждает, что поездка не имела цели  принести доход, и,  следовательно, не подлежит наказанию. В ходе следствия в его доме уже были проведены обыски.

Европейская правда

Темы: Германия Крым санкции прокуратура
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