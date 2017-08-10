Климпуш-Цинцадзе рассказала о своих "приключениях" в купе "Укрзализныци"

3327 просмотров
Четверг, 10 августа 2017, 18:25

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе воспользовалась услугами "Укрзализныци".

Свой опыт она описала на странице в Facebook.

Она рассказала, как с тремя детьми съездила в купейном вагоне из Киева в Карпаты.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что после посадки к ней подошла начальница поезда и предложила место в спальном вагоне. По словам начальницы, ее руководство "сказало сделать все", чтобы у министра все было хорошо.

 

В заключении министр написала, что ей жаль начальницу поезда и проводницу, "которые, реально тяжело и качественно работая в далеко не лучших условиях, неожиданно оказались между молотом в виде своих грозных начальников и наковальней в виде абсолютно странной непонятной вице-премьера".

"На личном примере вижу, что не удалось, хотя и просто не могло за год удастся (да и вряд ли ставил такую ​​задачу себе руководитель УЗ) сломать хребет старым ментальным подходам, когда просто надо угодить начальству, а не решать различные проблемы системно. Главное, чтобы начальству было комфортно", - написала она.

Также она отметила, что "Укрзализныця" до сих пор остается одним из "заповедников совка" в Украине.

"Дело не в конкретных фамилиях, не в Балчуне, Омеляне или еще кому-то. УЗ в целом остается заповедником совка, - несмотря на смены руководства, несмотря на смену вектора развития страны, несмотря на фрагментарные изменения на самой УЗ, такие как запуск экспрессов или онлайн-продажи билетов", - написала она.

Как известно, 8 августа "Укрзализныця" извинилась перед пассажирами вагона, о котором написала вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Я в советском союзе жить не хочу". Продолжение железнодорожных приключений 10 августа 2017, 18:09
Паровозик, который не смог: чего Балчун достиг в Укрзализныце 9 августа 2017, 22:43
Главные новости дня 9 августа 2017, 21:50
powered by lun.ua
Главные новости
Боевики ОРДО задержали патруль ОБСЕ
В штабе АТО ответили ОБСЕ, почему не разминирован мост в Счастье
Обнародованы основные изменения в ВНО-2018
Боевики ОРДО вновь обстреляли беспилотник ОБСЕ
Все новости
Воины света

Как литовец и украинка возвращают ветеранов к жизни

Что готовить в августе

Рецепты блюд из сезонных продуктов