Климпуш-Цинцадзе розповіла про свої "пригоди" в купе "Укрзалізниці"

Віце-прем'єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе скористалася послугами "Укрзалізниці".

Свій досвід вона описала на своїй сторінці у Facebook.

Вона розповіла, як із трьома дітьми з'їздила у Купейному вагоні з Києва до Карпат.

Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що після посадки до неї підійшла начальниця поїзда і запропонувала місце у спальному вагоні. Зі слів начальниці, її керівництво "сказало зробити все", щоб у міністра все було добре.

У висновку міністр написала, що їй шкода начальницю поїзда і провідницю, "які, реально тяжко і якісно працюючи в далеко не найкращих умовах, несподівано опинилися між молотом у вигляді своїх грізних начальників і наковальнею у вигляді абсолютно дивної незрозумілої віце-прем’єра".

"На особистому прикладі бачу, що не вдалося, хоча й просто не могло за рік вдатися (та і навряд чи ставив таке завдання собі керівник УЗ) зламати хребет старим ментальним підходам, коли просто треба догодити начальству, а не вирішувати різні проблеми системно. Головне, щоб начальству було комфортно", - написала вона.

Також вона зауважила, що "Укрзалізниця" досі залишається одним із "заповідників совка" в Україні.

"Справа не в конкретних прізвищах, не в Бальчуні, Омеляні чи ще комусь. УЗ в цілому лишається заповідником совка, - попри зміни керівництва, попри зміну вектору розвитку країни, попри фрагментарні зміни на самій УЗ, такі як запуск експресів чи онлайн-продажу квитків", - написала вона.

Як відомо, 8 серпня "Укрзалізниця" вибачилася перед пасажирами вагону, про який написала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Українська правда