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Через пост міністра про спеку у вагоні звільнили начальника депо

Середа, 9 серпня 2017, 13:54

"Укрзалізниця" вибачилася перед пасажирами вагону, про який написала віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Про це йдеться у повідомленні компанії на офіційному сайті.

"Щодо посту віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе про подорож у вагоні № 12 поїзда № 297 Херсон – Київ 6-7 серпня Укрзалізниця вже провела оперативне розслідування наданих фактів. Нагадаємо, пані Іванна повідомила, що у вагоні не працювала система кондиціонування повітря. Випадки, коли вагон обладнаний системою кондиціонування, але вона з якихось причин не працює, залізничники беруть на контроль", - заявили в УЗ.

Там повідомили, що у вагоні № 12 поїзда № 297 кондиціонер не працював через незадовільну роботу ПАТ "Дніпровагонрембуд", з яким Укрзалізниця уклала угоду на виконання сервісних послуг з ремонту та підготовки до експлуатації систем кондиціювання повітря.

"Працівники ПАТ "Дніпровагонрембуд" відремонтували систему кондиціювання повітря в цьому вагоні 01-03.08.2017. На жаль, система кондиціювання вийшла з ладу вже під час першого рейсу: відбувся витік холодоагенту з системи кондиціювання повітря. Наразі цей вагон виключено зі складу поїзда, оформлюються відповідні претензії до ПАТ "Дніпровагонрембуд", - повідомили в компанії.

"Укрзалізниця" заявила, що розпочинає роботу з припинення дії укладеної угоди з ПАТ "Дніпровагонрембуд" як з виконавцем, який не зміг надати якісні послуги.

Також там повідомили, що погане самопочуття провідника спричинене харчовим отруєнням і наразі він лікується в житомирській лікарні.

"При цьому Укрзалізниця усвідомлює свою відповідальність за ситуацію, що склалася. Після оперативного розгляду прийнято рішення щодо звільнення з займаних посад начальника, заступника начальника та головного інженера пасажирського вагонного депо Київ-Пасажирський", - заявили в УЗ.

Раніше 7 серпня Климпуш-Цинцадзе написала в Facebook історію про поїздку у вагоні з непрацюючим кондиціонером під час спеки.

"Чула різні історії про наші потяги, але сказати, що сьогоднішня мене вразила, це нічого не сказати! Поїзд 297 Херсон-Київ, що сьогодні прибув до Києва, вагон 12... Спека надмірна протягом всієї подорожі - вікна не відчиняються, кондиціонер не працює... Пасажири в задусі; когось, хто їхав після недавньої операції на серці, ледве відкачували всю дорогу; провідник від спеки просто знепритомнів.... На якійсь із станцій довелося викликати швидку...", - поскаржилася вона.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницятранспорт
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