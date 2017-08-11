Суд арестовал имущество экс-следователя ГПУ Суса

366 просмотров
Пятница, 11 августа 2017, 10:15

Соломенский райсуд Киева арестовал 2 квартиры, 2 земучастка и автомобиль бывшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українські новини".

Также суд арестовал гараж Суса. Об аресте имущества ходатайствовал детектив Национального антикоррупционного бюро.

При этом детектив просил рассмотреть ходатайство без вызова Суса и его защитников.

Одна из арестованных квартир площадью 42 кв. м находится в Киево-Святошинском районе Киевской области, а вторая площадью 33,7 кв. м - в Хмельницком. Взятая под арест машина – Skoda Octavia Combi RS 2015 года выпуска.

Как сообщалось, 27 июля Соломенский суд отправил Суса под круглосуточный домашний арест. После этого правоохранители надели на него электронный браслет слежения.

НАБУ подозревает экс-следователя в хищении более 400 тысяч гривен и декларировании недостоверной информации.

Темы: Генпрокуратура суд арест
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Енин: Пропуск Саакашвили в Украину возможен только после оформления визы 11 августа 2017, 03:31
Суд разрешил заочное расследование по Арбузову 10 августа 2017, 19:28
Генпрокуратура взялась за "Нафтогаз" 10 августа 2017, 09:35
powered by lun.ua
Главные новости
Путин просит Думe разрешить использовать ПВО на границе Беларуси и Украины
Хроника 11 августа. Медведев атакует Ющенко, а русских опрашивают о нападении на Украину
АТО: 15 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб
Енин: Пропуск Саакашвили в Украину возможен только после оформления визы
Все новости
Одесса

Ешь, пей, танцуй: как устроен "Городской рынок еды" в Одессе

Сообщите!

Вы заметили на дороге открытый люк, наваленный мусора или поваленное дерево?