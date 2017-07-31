Сусу в Хмельницком надели электронный браслет

Правоохранители надели электронный браслет слежения на бывшего следователя по особо важным делам ГПУ Дмитрия Суса.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Дмитренко, передают Українські новини.

"Со следующего дня после решения суда (то есть 28 июля) Дмитрий Николаевич (Сус) под контролем сотрудников Национального антикоррупционного бюро был доставлен домой, в Хмельницкий, и браслет на него был надет", - сообщил адвокат.

Защитник уверяет, что подозреваемый в полной мере выполняет все обязательства, возложенные судом.

При этом защита еще не определилась с целесообразностью подачи апелляции на меру пресечения.

Кроме того, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина сказал, что САП решила подать апелляцию.

"Мы будем подавать апелляцию", - заявил он.

САП считает меру пресечения в виде домашнего ареста для Суса слишком мягкой.

Как известно, 27 июля Соломенский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест экс-следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Суса

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Речь идет о завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенных повторно; представление заведомо недостоверных сведений в декларации человека, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции".