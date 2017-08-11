Лавров рассказал российской молодежи про "балл неонацистов на Украине"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военными действиями не добиться улучшения "прав жителей Донбасса".



Об этом он сказал на молодежном форуме, передает российское агентство "ТАСС".



"В наших интересах сохранить этот уникальный документ - минские договоренности, которые реально обеспечивают права жителей Донбасса. Альтернатива - война, я думаю, никто здесь не хочет войны с Украиной", - сказал он.



Лавров также заявил, что "радикалы и неонацисты правят балом на Украине" и их нужно "заставить знать свое место, выполнять то, под чем они подписались".



Как известно, в апреле Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске договоренностей.



Во время последнего телефонного разговора "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона отметили, что считают недопустимым любые заявления, которые подрывают территориальную целостность Украины.



По данным украинской стороны, на неподконтрольной территории Донбасса находится от 4 до 5 тысяч российских военнослужащих.