На Донбасі перебувають 5 тисяч кадрових військових РФ

На Донбасі перебувають 5 тисяч кадрових російських військовослужбовців і 35 тисяч бойовиків.

Про це повідомив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю "5 каналу", передають Українські новини.

"Сформовано російське терористичне угрупування в зоні АТО, сьогодні їх близько 40 тис. З них 5 тис. - це регулярні війська РФ", - зазначив він.

Крім того, на озброєнні у бойовиків перебуваэ 600 танків, 1,3 тис. бойових машин, 760 артилерійських систем і 300 реактивних систем залпового вогню. Міністр підкреслив, що протягом 2016 року бойовики більше 16 тис. разів порушили режим припинення вогню.

Як відомо, Полторак заявив, що заняття силами АТО нових позицій на Світлодарській дузі не може вважатися порушенням "мінських домовленостей", оскільки вони знаходяться на українській території.