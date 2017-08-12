В Египте назвали причину столкновения поездов
Причиной столкновения двух поездов поблизости Александрии стала человеческая ошибка.
Об этом заявил министр транспорта Египта Хишам Арафат, при этом не назвав других подробностей, передает Reuters.
В свою очередь губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов, передает УНИАН со ссылкой на сайт Ahram.
"Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже находился другой состав, что и привело к трагедии", — отметил Султан.
По данным Reuters, в результате аварии погибли уже 42 человека, еще 133 получили ранения.
Ранее сообщалось, что украинцы не пострадали в результате столкновения пассажирских поездов.
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