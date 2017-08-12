У Єгипті назвали причину зіткнення поїздів

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Субота, 12 серпня 2017, 02:12

Причиною зіткнення двох поїздів поблизу Олександрії стала людська помилка.

Про це заявив міністр транспорту Єгипту Хішам Арафат, при цьому не назвавши інших подробиць, передає Reuters.

У свою чергу губернатор Олександрії Мухаммед Султан заявив, що в зіткненні пасажирських поїздів винен один з машиністів, передає УНІАН з посиланням на сайт Ahram.

"Він не помітив заборонний сигнал семафору, коли перед ним уже знаходився інший состав, що і призвело до трагедії", - зазначив Султан.

За даними Reuters, в результаті аварії загинули вже 42 людини, ще 133 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що українці не постраждали в результаті зіткнення двох пасажирських потягів.

Теми: Єгипет аварія
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