Украинцев среди пострадавших в Египте нет

Украинцы не пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов неподалеку египетского города Александрия.

Об этом сообщается в Twitter Департамента консульской службы МИД.

"Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших и погибших в Египте нет", - говорится в сообщении.

По последней информации, в результате столкновения поездов погибли 36 человек, 123 получили травмы.

Украинская правда