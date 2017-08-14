Советник Трампа: Конфликт с КНДР не является неизбежным

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Понедельник, 14 августа 2017, 06:53

Советник американского президента Дональда Трампа Герберт Макмастер считает, что конфликта между США и КНДР можно избежать, однако отметил, что угроза войны нарастает.

"Мы не ближе к войне, чем неделю назад, но ближе, чем были 10 лет назад", - сказал он в эфире телеканала АВС.

Макмастер отметил, что США в случае необходимости готовы к военным действиям против Северной Кореи, "военные заряжены ежедневно", хотя Вашингтон и "чрезвычайно привержен урегулированию ситуации с помощью дипломатических усилий".

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил также, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.

Как известно, 5 августа Совбез ООН единогласно принял резолюцию, усиливающую санкции против Северной Кореи. Новые санкции фактически лишат Пхеньян одной трети годового дохода от экспорта, который составляет $3 млрд в год.

Северная Корея осудила последние санкции ООН, заявив, что они являются нарушением ее суверенитета. Пхеньян пообещал "справедливый ответ" на санкции, не уточнив, однако, в чем он будет заключаться.

Интерфакс-Украина

Темы: США КНДР
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