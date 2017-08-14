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Радник Трампа: Конфлікт з КНДР не є неминучим

Понеділок, 14 серпня 2017, 06:53

Радник американського президента Дональда Трампа Герберт Макмастер вважає, що конфлікту між США і КНДР можна уникнути, проте зазначив, що загроза війни зростає.

"Ми не ближче до війни, ніж тиждень тому, але ближче, ніж були 10 років назад", - сказав він в ефірі телеканалу АВС.

Макмастер зазначив, що США в разі потреби готові до військових дій проти Північної Кореї, "військові заряджені щодня", хоча Вашингтон і "надзвичайно прихильний до врегулювання ситуації за допомогою дипломатичних зусиль".

Нагадаємо, Північна Корея пригрозила ударами по американській військовій базі після того, як Дональд Трамп пообіцяв Пхеньяну "вогонь та лють". Пізніше він заявив також, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.

Як відомо, 5 серпня Радбез ООН одноголосно прийняв резолюцію, яка посилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який складає $3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони є порушенням її суверенітету. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, однак, у чому вона полягатиме.

Інтерфакс-Україна

Теми: СШАКНДР
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