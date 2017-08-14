Лондонский Биг-Бен "замолчит" на четыре года

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Понедельник, 14 августа 2017, 11:37

Часовая башня Вестминстерского дворца длительный период не будет выбивать время впервые за полтора века - часы "замолчат" на чотириры года.

Об этом сообщает Evening Standard, передает Европейская правда.

Большой колокол, известный больше как Биг-Бен, почти непрерывно выбивал время в течение 157 лет. Но в следующий понедельник он зазвонит и "замолчит" до 2021 года. К этому времени должна завершиться реконструкция Башни Елизаветы - это официальное название часовой башни.

В британском парламенте настаивают, что этот шаг необходим для здоровья работников, проводящих реконструкцию исторической башни. Ведь постоянная близость к колоколам вредит слуху реставраторов.

Ожидается, что Биг-Бен все же будет выбивать время в важные для британцев моменты. Например, на Новый год или в День памяти жертв Второй мировой войны.

96-метровая Башня Елизаветы Вестминстерского дворца является одним из символов Великобритании и одним из самых фотографируемых памятником Соединенного Королевства.

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