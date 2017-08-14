Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лондонський Біг-Бен "замовкне" на чотири роки

Понеділок, 14 серпня 2017, 11:37

Годинникова вежа Вестмінстерського палацу тривалий період не вибиватиме час вперше за півтора століття – годинник "замовкне" на чотири роки.

Про це повідомляє Evening Standard, передає Європейська правда.

Великий дзвін, відомий більше як Біг-Бен, майже безперервно вибивав час упродовж 157 років. Але наступного понеділка він задзвонить востаннє і "замовкне" до 2021 року. До цього часу має завершитись реконструкція Вежі Єлизавети – це офіційна назва годинникової вежі.

У британському парламенті наполягають, що цей крок необхідний для здоров’я працівників, які проводять реконструкцію історичної вежі. Адже постійна близькість до дзвонів шкодить слуху реставраторів.

Очікується, що Біг-Бен все ж вибиватиме час у важливі для британців моменти. Наприклад, на Новий рік чи у День пам’яті жертв Другої світової війни.

96-метрова Вежа Єлизавети Вестмінстерського палацу є одним із символів Великої Британії та найбільш фотографованою пам’яткою Об’єднаного Королівства. 

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Останні новини
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
Усі новини...
Реклама: