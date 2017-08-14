МВД предлагает тренироваться онлайн для сдачи теста на права

С начала запуска онлайн-сервиса для подготовки сдачи теста на знание ПДД для получения водительских прав, им воспользовались более 16 тысяч человек.

Об этом написал в Facebook начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

"Возможностью проверить свои знания за первый месяц работы онлайн тестов по ПДД воспользовалось 16 384 пользователей. Общее количество попыток сдать тест 215 762, из них с успешная количество сданных экзаменов без ошибок 10 703", - отметил Криклий.

Как известно, 1 июля Главный сервисный центр МВД представил новые экзаменационные вопросы для экзамена на получение водительского удостоверения. Тогда же представили онлайн-сервис для подготовки к экзамену.

Сервис полностью имитирует прохождения экзаменационного теста: одна база вопросов и 20 минут на прохождение теста.

Также можно выбрать, на какую категорию прав вы хотите пройти тестирование.

Пройти онлайн-тестирование можно по этой ссылке.

Украинская правда