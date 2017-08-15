Мураев уверен во внесении в Раду представления на снятие с него неприкосновенности

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Вторник, 15 августа 2017, 00:21

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев (внефракционный) уверен, что генеральный прокурор Юрий Луценко внесет в парламент представление на снятие с него неприкосновенности и считает это инструментом давления.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.

"Все это шоу. К чему оно приведет? Оно, безусловно, приведет ко внесению представления на снятие неприкосновенности, к НСРД (негласные следственные (розыскные) действия), вполне возможно, что меня могут задержать на 2 месяца - изолировать от политического процесса. Это инструмент давления", - прокомментировал депутат информацию о расследовании Генеральной прокуратурой возможного уклонения от уплаты налогов.

Также, по его словам, расследование Генпрокуратуры является последствием его конфликта с Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

"Если вы помните, у меня с НАПК были довольно резкие взаимоотношения, и я регистрировал законопроект об отчетности главы НАПК перед парламентом", - добавил он.

Как сообщалось, генпрокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым.

Темы: неприкосновенность Генпрокуратура НАПК
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